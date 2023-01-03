Tesla, 2022'i rekorla kapattı

Tesla pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen yıl 1,3 milyon araç sattığını duyurdu. Açıklamada, "Yıl boyunca COVID ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorlukların ışığında harika bir 2022'ye ulaşmamıza yardımcı olan tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Şirket 2021'e kıyasla göre yüzde 40 daha fazla araç teslim ederek rekor kırsa da bu sayı CEO Elon Musk'ın 'satışları her yıl yüzde 50 artırma' taahhüdünün altında kaldı.

Cbsnews'ın haberine göre açık, şirketin en çok satan modelleri olan Model Y ve 3'te ABD'de nadir görülen 7 bin 500 dolarlık indirimleri içeren büyük bir yıl sonu satış artışına rağmen geldi.

Merkezi Austin, Teksas'ta bulunan Tesla, Şangay fabrikasında üretime ara veren Çin'de artan yeni koronavirüs vakalarıyla da uğraşmak zorunda kaldı.

Hissedarları Musk'a kızgın

Yatırımcılar ise, Twitter'ın Musk'ı araba şirketinden uzaklaştırdığından endişe ediyor. Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla birlikte Forbes'a göre Tesla hisseleri geçen yıl yüzde 65'ten fazla düştü ve Musk'ı dünyanın en zengin insanı sıralamasında en üst sıralardan çıkardı.

Şirketin hisse senedi düşüşü, şimdiye kadarki en kötü yıl olan S&P 500'deki %19,4'lük düşüşün üç katından fazla oldu.

Yerine birini bulduğunda Twitter CEO'luğu görevinden ayrılacağını açıklayan Musk, 30 Aralık'ta ise Twitter'da şirketin uzun vadeli temellerinin güçlü olduğunu ancak "kısa vadeli piyasa çılgınlığının" öngörülemez olduğunu yazmıştı.

Şirket, geçen yıl herhangi bir yeni model piyasaya sürmedi. Ancak Musk, bu yıl uzun zamandır beklenen Cybertruck elektrikli kamyoneti üretmeye başlama sözü verdi. Şirket ayrıca elektrikli yarı ürünlerini de teslim etmeye başladı.