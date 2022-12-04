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  • Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

04 Aralık 2022 | 21:38
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:25
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Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 "Model 3" ve "Model Y" marka elektrikli otomobilini, stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

Açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.
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