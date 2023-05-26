ARA
Bist 100
4573,9
3,3%
Bist 100
Dolar/TL
20,0005
0,2967%
Dolar/TL
Euro/TL
21,448
0,2915%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0724
-0,0368%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1251,86
0,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı

Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı

Elon Musk'ın uzun süredir beklenen Tesla Cybertruck'ının iç tasarımını gösterdiği iddia edilen fotoğraflar internette ortaya çıktı.

26 Mayıs 2023 | 16:24
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2023 | 16:29
0
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı

Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğraflarına ait olduğu belirtilen görüntüler internette Tesla hayranlarının yer aldığı bir forumda ortaya çıktı. İşte detaylar;

1

Satış fiyatının 39.900 $'dan başlaması beklenen Cybertruck'ın iç mekan fotoğraflarının ilk kez ortaya çıktığı belirtiliyor.
2

Tesla Cybertruck uzun süredir ertelemeler ve ne zaman piyasaya çıkacağına ilişkin sorularla gündemde. İşaretler Cybertruck için geri sayımın sürdüğünü gösteriyor. CEO Elon Musk, Cybertruck'un bu yıl sonunda satışa çıkacağını söylüyor. Ancak geniş kapsamlı üretimin 2024'ten önce olması beklenmiyor. Cybertruck'ın yaşlanan Tesla filosuna çok ihtiyaç duyulan heyecanı getireceği de yorumlar arasında.
3

Çarşamba günü ise Cybertruck'ın iç tasarımına ilişkin fotoğraflar internete sızdı. Fotoğrafların Elon Musk'ın geçen haftaki hissedarlar günü sırasında çekildiğine inanılıyor.
4

İki fotoğraf Çarşamba günü Cybertruck meraklılarının buluştuğu bir forumda dolaşmaya başladı ve Tesla hayranlarını ikiye böldü. Fotoğraflarda yeni bir direksiyon simidi stilinin yanı sıra devasa bir iç ekran görülüyor.
5

Görüntüler henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak devasa bir ekran, fütüristik görünümlü koltuk kumandalar ve sade kabini işaret ediyor. Bir Twitter kullanıcısı, "Cybertruck'ın içi 1980'lerin düşük bütçeli bir bilimkurgu dekor parçasından gelmiş gibi görünüyor" yorumunu yaptı. Bununla beraber çok sayıda kullanıcı ise iç tasarımın "basit ve temiz" göründüğünü ve "genel görünümü beğendiğini" söylüyor. Bazı yorucumlar ise orta konsolun artık bir orta koltuğa dönüşebilecek gibi görünmediğini belirtiyor.
6

2024 Tesla Cybertruck, üç donanımda fiyatlandırılacak. Tek motor için 39.900 $, çift motor için 49.900 $ ve üç motor için 69.900 $ olması bekleniyor.
7

Tesla'nın sitesinde yer alan fotoğraf...
8

0
  • ALTIN GRAM - TL 1251,86 0,59%
  • ALTIN ONS 1947,03 0,32%
  • BIST 100 4573,9 3,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,0005 0,2967%
  • EURO/TURK LIRASI 21,448 0,2915%
  • EURO/USD 1,0724 -0,0368%
  • INGILIZ STERLINI 1,23477 0,20532%
  • JAPON YENI 140,36 0,216%
  • KANADA DOLARI 1,36376 -0,03518%
  • RUS RUBLESI 80,246 0,2762%
Günün En Çok Okunanları
KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı
Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek
Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!
2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!
JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama
JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sabancı Holding'den Exsa ile birleşme kararı
Sabancı Holding'den Exsa ile birleşme kararı
Dev çip üreticisinin piyasa değeri 1 trilyon doları bulma yolunda
GERİ
İLERİ
KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı
Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!
JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama
Burger King kayıp düşen müşterisine 8 milyon dolar ödeyecek
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!
JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tripadvisor'a göre 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
2023 yılında da dünyanın en iyi marinası olmak için Yalıkavak Marina'ya oy verin!
JTI Türkiye'den 'sigara fiyatlarına zam' iddialarına açıklama
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sabancı Holding'den Exsa ile birleşme kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL