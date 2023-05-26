Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı

Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğraflarına ait olduğu belirtilen görüntüler internette Tesla hayranlarının yer aldığı bir forumda ortaya çıktı. İşte detaylar;

1 Satış fiyatının 39.900 $'dan başlaması beklenen Cybertruck'ın iç mekan fotoğraflarının ilk kez ortaya çıktığı belirtiliyor.

2 Tesla Cybertruck uzun süredir ertelemeler ve ne zaman piyasaya çıkacağına ilişkin sorularla gündemde. İşaretler Cybertruck için geri sayımın sürdüğünü gösteriyor. CEO Elon Musk, Cybertruck'un bu yıl sonunda satışa çıkacağını söylüyor. Ancak geniş kapsamlı üretimin 2024'ten önce olması beklenmiyor. Cybertruck'ın yaşlanan Tesla filosuna çok ihtiyaç duyulan heyecanı getireceği de yorumlar arasında.

3 Çarşamba günü ise Cybertruck'ın iç tasarımına ilişkin fotoğraflar internete sızdı. Fotoğrafların Elon Musk'ın geçen haftaki hissedarlar günü sırasında çekildiğine inanılıyor.

4 İki fotoğraf Çarşamba günü Cybertruck meraklılarının buluştuğu bir forumda dolaşmaya başladı ve Tesla hayranlarını ikiye böldü. Fotoğraflarda yeni bir direksiyon simidi stilinin yanı sıra devasa bir iç ekran görülüyor.

5 Görüntüler henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak devasa bir ekran, fütüristik görünümlü koltuk kumandalar ve sade kabini işaret ediyor. Bir Twitter kullanıcısı, "Cybertruck'ın içi 1980'lerin düşük bütçeli bir bilimkurgu dekor parçasından gelmiş gibi görünüyor" yorumunu yaptı. Bununla beraber çok sayıda kullanıcı ise iç tasarımın "basit ve temiz" göründüğünü ve "genel görünümü beğendiğini" söylüyor. Bazı yorucumlar ise orta konsolun artık bir orta koltuğa dönüşebilecek gibi görünmediğini belirtiyor.

6 2024 Tesla Cybertruck, üç donanımda fiyatlandırılacak. Tek motor için 39.900 $, çift motor için 49.900 $ ve üç motor için 69.900 $ olması bekleniyor.

7 Tesla'nın sitesinde yer alan fotoğraf...