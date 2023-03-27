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Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Sosyal medyadan paylaşılan mesajda “4/4 Türkiye” ifadeleri yer aldı. Paylaşımın Tesla’nın 4 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de resmi faaliyetlere başlayacağı anlamına geldiği yorumu yapılıyor.

27 Mart 2023 | 21:50
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 22:14
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Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"

Türkiye pazarına giriş için uzun süredir hazırlık yapan Tesla'dan bu kez resmi açıklama geldi.  Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “4/4 Türkiye” ifadeleri yer aldı. Paylaşım Tesla’nın 4 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de resmi faaliyetlere başlayacağının işareti olarak değerlendirildi. Tesla'nın resmi olarak 4 Nisan'da Türkiye'de satışa başlayacağı ya da Türkiye'de satılacak olan Tesla modellerinin 4 Nisan'da açıklanacağı gibi yorumlar var. 

MODEL Y İLE Mİ GELİYOR?

Tesla’nın paylaşımda Model Y görseli yer aldı. Paylaşımın ardından Tesla'nın Türkiye pazarına Model Y ile geleceği yorumu yapılıyor. 

"FİYATI AÇIKLANABİLİR"

Habertürk’e konuşan Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Beyram ise 4 Nisan günü Model Y’nin Türkiye fiyatının kamuoyuna açıklanabileceğini söylüyor.

Bayram, Tesla’nın şarj istasyonlarının açılış takviminin de aynı gün duyurulabileceğini aktardı.

Tesla’nın Türkiye pazarına giriyor olmasının etkilerini de değerlendiren Bayram, “Türkiye elektrikli otomobil pazarı bu yıl 40 bin adetleri görür. Bunun 20 bin adedi Togg, 15 bin adedi Tesla olur” öngörüsünde bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Mart ayı başında Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'ne (Tesla) şarj ağı işletmeci lisansı verilmişti.

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MODEL Y FOTOĞRAFLARI

MODEL Y FOTOĞRAFLARI

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