Tesla'dan yapılan bilgilendirmede "Bugün Tesla, Türkiye'deki çevrimiçi Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra İstanbul'da bir pop-up mağaza ile ülkede ilk kez resmi bir varlık gösteriyor. Müşteriler, teslimatları Mayıs 2023'te başlayacak olan Model Y'yi konfigüre ederek sipariş edebilir" denildi.

Açıklamaya göre müşteriler, teslimatları Mayıs 2023'te başlayacak olan Model Y'yi konfigüre ederek sipariş edebilir. Model Y, müşterilerin aynı zamanda test sürüşü yapabileceği İstanbul Kanyon AVM'de sergileniyor. Tesla'nın Pop-up mağazası daha sonra Mayıs ayında Akasya AVM ile şehrin Anadolu yakasına doğru yol alacak.

Tesla Türkiye'nin sitesi olarak ise https://www.tesla.com/tr_tr adresi paylaşıldı.



TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI

Tesla'dan yapılan açıklamada fiyat listesi için "Görüntülenen fiyatlar tahminidir. Kesin fiyat teslimata yakın bir zamanda sunulacaktır" deniliyor.

1 İSTANBUL'DA SERVİS MERKEZİ Açıklamada şu bilgiler veriliyor: -Bu çeyrekte teslimatlar başlayana kadar İstanbul'da bir de Servis merkezi açılacak. Bu merkez, Tesla sahiplerinin araçları için hızlı ve sorunsuz servis hizmetine erişmesini sağlayacak.

2 ŞARJ İSTASYONLARI "Tesla ayrıca İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 şarj yeri içeren, ülkenin ilk Supercharger istasyonlarını açıyor"

3 Model Y Hakkında Tesla Model Y hakkında ise şu bilgileri veriyor: -Model Y tamamen elektrikli, orta boy bir SUV. İç mekanda, Model Y'nin panoramik cam tavanı ve yüksek oturma seviyesi ferahlık ve her koltuktan geniş bir görüş açısı vadediyor. Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar toplam 1,9 metreküp depolama alanı sağlar.

4 Model Y hakkında -Model Y anahtar gerektirmez; bunun yerine aracın tüm kontrolleri için kullanılabilen 15 inç dokunmatik ekran arayüzü ile giriş ve çıkış için akıllı telefonunuza bağlanır. Ayrıca uzaktan kilit açma, uzaktan iklimlendirme, konum takibi ve diğer benzersiz, kolayca erişilebilen özellikler için Tesla Mobil uygulamasıyla bağlantı kurar. Bağlantı Tesla tarafından sağlanır ve standart bağlantı özellikleri aracın ömrü boyunca dahildir.

5 Tesla Otopilot -Açıklamaya göre tüm Tesla'lar, otopilot ile birlikte gelir. Tesla, teknolojinin güvenliği artırmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Pasif güvenlik, aktif güvenlik ve otomatik sürüş bir arada sunmayı vadediyor. -Tesla açıklamasında "Otopilot, sadece elleri direksiyonda ve tüm dikkatini veren bir sürücü ile kullanım için Seviye 2 otonom sistem olarak sınıflandırılan gelişmiş bir sürücü yardım sistemidir. Bu da Otopilot'un sürücü denetimine de yardımcı olduğu anlamına gelir. Doğru kullanıldığında, Otopilot sürücünün genel yükünü azaltır ve sekiz harici kamera, iki gözün tek başına sahip olamayacağı ilave bir güvenlik katmanı sağlar" diyor.

6 Şarj hakkında -Tesla şarj konusunda ise şu bilgilendirmeyi yapıyor: "Tesla'yı şarj etmenin en kolay yolu evde şarj etmektir. Model Y, günlük seyahat için uzun bir menzil sağlar. Çoğu araç sahibi aracı gün boyunca kullanır ve kullanılan şarjı gece tamamlayarak sabahları dolu bir bataryaya uyanır.

7 Şarj hakkında "Tesla tarafından tasarlanan ve inşa edilen Supercharger istasyonları aracı dakikalar içinde şarj eder. Model Y'ye 15 dakikada 270 kilometreye kadar menzil eklenebilir. Türkiye'deki Supercharger istasyonları CCS Tip 2 giriş destekleyen Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların kullanımına açıktır."

8 Şarj hakkında "Supercharger'lar, araç sahiplerinin bir istasyondan diğerine minimum duraklama ile gitmesini sağlamak için stratejik şekilde yerleştirilmiştir. İstasyonlar yol kenarındaki lokantalar, kafeler, wi-fi noktaları ve alışveriş merkezleri gibi tesislerin yakınında yer alır. Supercharger ağı; Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki ana rotaları kapsar. Dünya çapında 40.000'den fazla Supercharger vardır"

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