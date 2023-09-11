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Tesla'nın daha önce vadettiği ucuz araç gerçek olabilir

Elon Musk'ın biyografisini yazan Walter Isaacson'a göre Tesla yöneticileri Musk'ı 25.000 dolarlık araç yapmaya ikna etti. Bu yeni araç Cybertruck gibi görünebilir.

11 Eylül 2023 | 17:26
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Tesla'nın daha önce vadettiği ucuz araç gerçek olabilir

Tesla CEO'su daha önce gündeme getirdiği 25 bin dolarlık elektrikli otomobil projesine öncelik vermiyordu. Musk bunun yerine tamamen yeni bir robotaksi geliştirmeye odaklandı. Musk bu araçlarda direksiyon, pedal ve ayna bulunmamasını istiyordu. Robot taksilerin şirketin geleceği olduğunu düşünüyordu.

Ancak iddialara göre Tesla yöneticileri, Musk'ı hem robo-taksiyi hem de 25.000 dolarlık elektrikli aracı yeni nesil mühendislik platformunda üretebileceklerine ikna etti. Bu iddianın kaynağı Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson. Yine iddiaya göre Musk, her iki aracın tasarımlarını gördükten sonra, her iki konseptle de ilerlemeyi kabul etmiş.

Hem robotaksi hem de 25.000 dolarlık elektrikli otomobilin uzun zamandır beklenen Cybertruck'tan çok farklı olmayan fütüristik bir tasarıma sahip olabileceği belirtiliyor.

Tesla'nın ilk dönemlerinde Musk'ın planı Model S gibi daha pahalı modellerden kazanılan parayı daha ucuz araçları finanse etmek için kullanmaktı. Axios'un haberine göre, Model 3'ün Tesla'nın en uygun fiyatlı seçeneği olması planlanıyordu ancak başlangıçta beklenen 35.000 $ yerine 52.000 $'dan piyasaya çıktı.

Musk, 2018 yılında şirketinin 25.000 dolarlık otomobil fiyatına ulaşmasının yaklaşık üç yıl alacağını söylemişti.

Musk, 2022'nin başlarında ise yatırımcılara şirketin aslında bu konu üzerinde çalışmadığını belirtti. O dönem Tesla'nın aklında insansı bir robot da dahil olmak üzere farklı projeler vardı.
 

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