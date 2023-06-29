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Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale'den adını alan beyaz renkli iki aracı, törenle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a teslim etti.

29 Haziran 2023 | 18:11
Son Güncellenme: 29 Haziran 2023 | 18:18
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Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi

Azerbaycan ve Kazakistan'ın ardından bu kez Türkmenistan'a Togg teslim edildi. Bakan Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beyaz renkli iki Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış törenlerinde verdi.

Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve yününden yapılan "Alaca" isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu. Berdimuhammedov, Togg'un T10X modelini test etti ve otomobili çok beğendiğini söyledi.

"Ümit ediyorum ki Togg tüm dünyada takdir toplamaya devam edecek"

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere iki Togg otomobilini getirdiklerini belirtti.

Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları olan Togg araçlarını sunmanın çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyuyoruz. Geçit töreninde Cumhurbaşkanı'mızın da bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da törene katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek."

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