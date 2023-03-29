ARA
Bist 100
4848,58
0,77%
Bist 100
Dolar/TL
19,1383
0,1155%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7606
0,1403%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0847
0,0226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1209,5
-0,27%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • TOGG çekilişi saat kaçta? TOGG kura çekiliş sonuçları canlı takip edilebilecek

TOGG çekilişi saat kaçta? TOGG kura çekiliş sonuçları canlı takip edilebilecek

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş, bugün gerçekleştirilecek. Peki TOGG çekilişi saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir? İşte yanıtı...

29 Mart 2023 | 13:27
Son Güncellenme: 29 Mart 2023 | 14:49
0
TOGG çekilişi saat kaçta? TOGG kura çekiliş sonuçları canlı takip edilebilecek

Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bugün saat 21.00'de gerçekleşecek canlı yayında belli olacak.

TOGG çekilişi saat kaçta?  

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, ön sipariş süreci biten Togg T10X için kura çekiminin saati açıklandı.

Söz konusu paylaşımda, "#T10X sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Togg çekilişini bugün saat 21.00'de Togg'un aşağıdaki Youtube kanalından da izleyebilirsiniz.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1209,5 -0,27%
  • ALTIN ONS 1965,67 -0,41%
  • BIST 100 4848,58 0,77%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1383 0,1155%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7606 0,1403%
  • EURO/USD 1,0847 0,0226%
  • INGILIZ STERLINI 1,23312 -0,07982%
  • JAPON YENI 132,323 1,102%
  • KANADA DOLARI 1,35673 -0,26721%
  • RUS RUBLESI 77,175 0,8046%
Günün En Çok Okunanları
28 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi
DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi
Siemens Türkiye'den yeni dijital çözüm
Siemens Türkiye'den yeni dijital çözüm
Sağlık personeli alımı Resmi Gazete'de: Branşlar...
GERİ
İLERİ
28 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi
Siemens Türkiye'den yeni dijital çözüm
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL