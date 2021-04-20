TOGG, 2022 yılı son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award’da, Türkiye’den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka olmasıyla yeniden gündemde. Peki, TOGG‘un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte Gürcan Karakaş’ın biyografisi

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

2 Haziran 2018 yılında yapılan açıklamayla Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş’ın getirildiği duyurulmuştu. Mehmet Gürcan Karakaş o dönem yaptığı açıklamada projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu söylemiş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını aktararak şöyle demişti:

BİRİKİMİMİ ÜLKEME AKTARABİLME FIRSATIM OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM

“Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye’de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye’de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.”

ODTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDU

Peki, Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? Anadolu Ajansı Mehmet Gürcan Karakaş’ın biyografisini şöyle paylaşmıştı: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başına getirilen Üst Yönetici (CEO) Karakaş, 1965’te Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya’da, liseyi Ankara’da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ASELSAN VE ARDINDAN BOSH

Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan’da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye’ye geçti ve 1997’de Bosch Türkiye’nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004’te Bosch Türkiye’nin başına geçti ve bu süre zarfında 600 milyon avroluk yatırımla ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1,5 milyar avroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel’de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri’nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service’i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.

Karakaş, yeni görevinden önce Bosch’un stratejik önemli kollarından 18 bin çalışanlı ve 4 milyar avro cirolu Elektrikli Tahrik Sistemleri’nde icra kurulu üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu üstleniyordu.

ALMAN EKONOMİ GAZETESİ TARAFINDAN 100 İSİM ARASINDA GÖSTERİLDİ

Asya’daki zorlu projeler için de ilk akla gelen isimlerden biri olan Karakaş, kendisine bağlı çalışan Kore’de bir ve Çin’de iki ortak girişimin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Karakaş, 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt’ın yaptığı araştırmada, Almanya’nın en büyük 30 şirketini yönetmeye aday 100 yöneticiden biri olarak seçildi.

ALMAN GAZETESİ FAZ’IN YORUMLARI

Almanya’nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’da (FAZ)’da Nisan 2021’de yer alan bir haberde şu yorumlar yapılmıştı:

“Üreticinin adı TOGG ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş. 27 yıl boyunca Bosch Grubu’ndaki kariyer basamaklarını tırmanarak Bosch’un elektrikli araçlar bölümünde başkan yardımcısı oldu. Şimdi otomotiv mühendisliğinde devrim yaratmak istiyor. Bu girişim bundan daha iddialı olamazdı. Zira fiilen bakıldığında bu şirket sıfırdan başlayıp yıl bazında 175 bin aracı piyasaya sürecek. Henüz üretim tesisleri inşa aşamasında. Fakat salgın dönemi bile Karakaş’ı korkutmuyor. Karakaş, Bilişim Vadisi’ndeki şirket merkezinde 2022’nin sonunda, son çeyrekte, ilk seri üretim araçlar bantlardan çıkacak diyor”

KARAKAŞ’IN OFİS DUVARLARI NOTLAR, GRAFİKLERLE DOLU

FAZ’ın haberinde, Karakaş’ın ofisine ilişkin bilgilere de yer verilerek, “Patronun kendisi, mavi bir yelek ve göğsünün sağ üst kısmında isminin yazdığı iş üniforması giyerek herkese iyi bir örnek oluşturuyor…. Karakaş’ın yüksek masanın arkasındaki ofis duvarları, notlar, çizelgeler, grafikler ve post-it notlarla dolu yazı tahtaları ile asılı.” bilgisi aktarıldı.

ÖZGÜN TASARIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Öte yandan bu hafta sonu yapılan açıklamada TOGG tasarım ekibinin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina’nın stratejik ortak olarak iş birliği ve Murat Günak’ın yönlendirmesiyle tasarlanan C-SUV’un “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan Karakaş, iF Design Award’da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik. Hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3’e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pininfarina’nın seçimi sürecinde, yakın zamanda Tasarım Lideri olarak ekibimize katılan, dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak’tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor.”

Verilen bilgiye göre, TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.