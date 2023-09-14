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Togg devriye görevinde

Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.

14 Eylül 2023 | 09:18
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Togg devriye görevinde

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevlerinde yerli otomobil Togg'u kullanmaya başladı.

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Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.
2
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

3
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

4
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

5
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

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