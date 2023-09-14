Togg devriye görevinde

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevlerinde yerli otomobil Togg'u kullanmaya başladı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevlerinde yerli otomobil Togg'u kullanmaya başladı.
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