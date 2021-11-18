TOGG tarafından Gemlik’te kurulan fabrika için çalışmalar devam ediyor. TOGG’un twitter hesabından son durumla ilgili bir video paylaşıldı ve şu bilgiler verildi:
“TOGG Gemlik’te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı”
TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/g4LqY3wTbB
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2021
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