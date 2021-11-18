TOGG tarafından Gemlik’te kurulan fabrika için çalışmalar devam ediyor. TOGG’un twitter hesabından son durumla ilgili bir video paylaşıldı ve şu bilgiler verildi:

“TOGG Gemlik’te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı”