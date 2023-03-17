Togg ilk 24 saatteki ön sipariş sayısını ve içeriden videoyu paylaştı

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci dün akşam başladı ve 27 Mart’a kadar devam edecek. Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor: Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale...

AY SONUNDA TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Togg, sosyal medyadan yapılan paylaşımda ay sonundan itibaren teslimatlara başlanacağını duyurdu. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.