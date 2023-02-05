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Togg NFT açık artırması bir sonraki duyuruya kadar durduruldu

Togg 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırmasının, yoğun ilgi nedeniyle yaşanan gecikme ve zaman zaman erişim sorunu nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

05 Şubat 2023 | 22:43
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 00:54
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Togg NFT açık artırması bir sonraki duyuruya kadar durduruldu

Togg 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için bugün saat 19.23'te başlayan, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırmasının, yoğun ilgi nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun ilgi sebebiyle sistemlerimizde gecikme ve zaman zaman erişim sorunu yaşanmaktadır. Problemi gidermek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. NFT alımını bir sonraki duyurumuza kadar durdurduğumuzu bildirir, ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AA'nın haberine göre kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken, oturum sayısı ise 1,1 milyonun üzerine çıktı. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

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