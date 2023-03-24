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TOGG ön sipariş için son gün ne zaman? TOGG çekilişi ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ön sipariş süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Peki TOGG ön sipariş için son gün ne zaman? TOGG çekilişi ne zaman yapılacak? İşte TOGG ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

24 Mart 2023 | 15:07
Son Güncellenme: 24 Mart 2023 | 15:11
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TOGG ön sipariş için son gün ne zaman? TOGG çekilişi ne zaman yapılacak?

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

TOGG ön sipariş başvurusu nasıl yapılır?

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

TOGG çekilişi ne zaman yapılacak?

28 Mart’ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak. Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan’ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan’ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar da aynı yöntemle duyurulacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.

 

 

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