Togg’un üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü bugün törenle açıldı. Törende Togg’in ilk aracı banttan indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Togg, ülkemizin güçlü yarınları için bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip, sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şimdi Togg Avrupa’nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? ‘Çılgın Türkler geliyor.’ diyecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz ‘Fabrika kurulmuyor’ diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı.” ifadelerini kullandı.

“Togg dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir.” diye konuştu.

TAYFUN FÜZESİ

Tayfun füzelerinin atılmaya başladığını anımsatan Erdoğan, “Yunan hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım bunun arkası gelecek.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında ‘Hani bunun fabrikası nerede?’ diyerek kendi akıllarınca akıllarında alay edenler vardı, işte fabrika burada.” dedi.

ÖN SATIŞ ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK, FİYATI DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg’un fiyatının da açıklanacağını ve vatandaşların Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebileceklerini belirtti.

“Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz.”

DEVAM EDECEK