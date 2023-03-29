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Togg T10X için çekiliş sonuçları belli oldu

Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar Togg'un internet sitesi üzerinden duyuruldu.

29 Mart 2023 | 23:47
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Togg T10X için çekiliş sonuçları belli oldu

Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un sitesi üzerinden duyuruldu.

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

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