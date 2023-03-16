ARA
Bist 100
5229,58
2,11%
Bist 100
Dolar/TL
18,9995
0,0465%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1411
0,2551%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0601
0,2203%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1172,42
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Togg T10X için ön sipariş süreci resmen başladı

Togg T10X için ön sipariş süreci bugün resmen başladı. 27 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş sürecinin ardından 28 Mart'ta noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak...

16 Mart 2023 | 19:38
Son Güncellenme: 16 Mart 2023 | 19:47
0
Togg T10X için ön sipariş süreci resmen başladı

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek. İşte detaylar:

1

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
2

kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.
3

Akıllı cihazın versiyon fiyatlarını ve özelliklerini inceleyen kullanıcılar, diledikleri T10X versiyonunu seçip yapılandırmaya başlayacak. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, "Türkiye’nin Renkleri" ile 360 derece döndürerek inceleyip dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecekler.
4

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
5

Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
6

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan’ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan’ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.
7

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Çekilişe katılacak kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar da aynı yöntemle duyurulacak.
8

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına, ardından da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0
  • ALTIN GRAM - TL 1172,42 0,09%
  • ALTIN ONS 1919,34 0,05%
  • BIST 100 5229,58 2,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9995 0,0465%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1411 0,2551%
  • EURO/USD 1,0601 0,2203%
  • INGILIZ STERLINI 1,21125 0,45323%
  • JAPON YENI 133,55 0,093%
  • KANADA DOLARI 1,37325 -0,26183%
  • RUS RUBLESI 77,55 2,1975%
Günün En Çok Okunanları
2 kentte arsa talepleri fırladı ama uzmanlardan uyarı var: Peki, neden?
Pek çok fermuarın üzerinde neden YKK yazıyor? Bir markanın öyküsü
Pek çok fermuarın üzerinde neden YKK yazıyor? Bir markanın öyküsü
Togg ön siparişi nasıl verilir? 10 maddede Togg başvuru süreci
Togg ön siparişi nasıl verilir? 10 maddede Togg başvuru süreci
12 üniversiteye rektör atandı
12 üniversiteye rektör atandı
Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi
Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi
İki il arası seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşüyor
İki il arası seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşüyor
İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap
İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam talebi belli oldu
GERİ
İLERİ
2 kentte arsa talepleri fırladı ama uzmanlardan uyarı var: Peki, neden?
Pek çok fermuarın üzerinde neden YKK yazıyor? Bir markanın öyküsü
Togg ön siparişi nasıl verilir? 10 maddede Togg başvuru süreci
12 üniversiteye rektör atandı
Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi
Pek çok fermuarın üzerinde neden YKK yazıyor? Bir markanın öyküsü
Togg ön siparişi nasıl verilir? 10 maddede Togg başvuru süreci
12 üniversiteye rektör atandı
Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi
İki il arası seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşüyor
Togg ön siparişi nasıl verilir? 10 maddede Togg başvuru süreci
12 üniversiteye rektör atandı
Avrupa borsalarında Credit Suisse endişesi
İki il arası seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşüyor
İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL