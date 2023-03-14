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Togg'un satış süreci başlıyor

Togg'un satış süreci bu hafta başlıyor.

14 Mart 2023 | 00:24
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Togg'un satış süreci başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır hafta sonu yaptığı açıklamada Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.

Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg, satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

 Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak.

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışı başlıyor

 

ÖTV desteği

TRT Haber'in haberine göre Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Habere göre fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Togg'a özel düşük maliyetli finansman

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.  

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışı başlıyor

Şarj istasyonu hamlesi

Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için de adım atıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.

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