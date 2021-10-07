Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu paylaşımda, “Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi. #TOGG” ifadesine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG’un olduğu fotoğrafa yer verildi.