“Togg, ‘YeniLig’in iddialı oyuncularından biri”
Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu anlatan Karakaş, kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satılacağını aktardı.
Karakaş, teknolojinin ve paradigmaların değiştiği bu dönemlerde yeni oyuncular için yeni fırsatların ortaya çıktığını belirterek, “Togg bu döneme ‘YeniLig’ diyor. YeniLig’in başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kullanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler olacak. Togg, YeniLig’in iddialı oyuncularından biri. Her şeyden önce otomotivde ön planda olmayan teknolojiler olacak. Örneğin, ‘oyunlaştırma’, ‘siber güvenlik’, ‘büyük veri ve veri analitiği’, ‘sensör teknolojileri’, ‘fintek’ ve ‘blok zinciri’.” diye konuştu.
Bu inovatif teknolojilerin otomotiv sektöründe ve kurumsal büyük şirketlerde bulunmadığını vurgulayan Karakaş, Togg’un bugüne kadar 300’den fazla startup ile görüştüğünü, halen 19 startup ile çalıştığını kaydetti.
Karakaş, şöyle devam etti:
“Togg, blok zinciri, dijital ödeme sistemleri, harita bazlı işler gibi girişimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AvaLabs, Türk Hava Yolları, Paycell, Smart-iX, Etiya, Shell, Hopi, BlindLook, Trendyol gibi şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle bir değer ağı örüyor. Bütün bunlar otomobilin A noktasından B noktasına yolculuk yapılan bir araç olmaktan çıkıp, yeni bir hayat alanı olduğunun ipuçlarını veriyor. Üstelik bunlar yarından sonranın değil, bugünün ve yakın geleceğin teknolojileri olarak hayatımıza giriyor. Örneğin Togg, Türk Hava Yolları Miles&Smiles ile yaptığı işbirliğiyle dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg mobilite ekosisteminin sunacağı fırsatları mil ve statü mil olmak üzere iki farklı mile dönüştürebilecek.”
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