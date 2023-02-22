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  • Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti

Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti

Toyota son 20 yılın en büyük maaş artışlarını kabul etti. Toyota ayrıca bu yılki ikramiyelerin 6,7 aylık maaşa eşit olacağını duyurdu. Çalışanlar için ücret artış yüzdesinin bir dökümü paylaşılmadı ancak sendika, ücret artışının 20 yılın en büyüğü olduğunu söyledi.

22 Şubat 2023 | 13:54
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Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, Çarşamba günü yaptığı açıklamada sendikanın 20 yılın en büyük maaş artışı ve ikramiye ödemelerine yönelik talebini kabul edeceğini duyurdu.

Otomobil üreticisinin yeni başkanı Koji Sato, müzakerelerin ilk turunda sendikanın taleplerini tam olarak kabul etme kararının sadece Toyota için değil, aynı zamanda bir bütün olarak endüstri için de önemli olduğunu söylüyor.

Toyota ve 357.000 Toyota grup çalışanını temsil eden sendika, zamlar için bir yüzde paylaşmadı. Ancak sendika taban ücret artışının 20 yılın en büyük artışı olduğunu duyurdu.

Toyota, ücret artışının yarı zamanlı çalışanlar ve kıdemli sözleşmeli işçiler için de geçerli olacağını söyledi ve sendikanın 6,7 aylık ücret değerinde bir defaya mahsus ikramiye ödemesi talebini kabul etti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), yüzde 2'lik enflasyon hedefine karşılık ülkede enflasyonun yüzde 4 seviyesine çıkmasının ardından daha güçlü ücret artışı gerektiğini belirmişti. 

BOJ’un çalışan ücretlerinde daha büyük artışlar görülene kadar devasa teşvik programına bağlı kalmaya devam edeceği görüşü hakim.

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