Toyota, Avrupa’da üretilen yeni Aygo X modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Aygo X, TNGA mimarisine ait olan ve ilk kez Yaris’te kullanılan ve daha sonra Yaris Cross’ta yer alan GA-B platform üzerine yapıldı. Aygo X, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi, gelişmiş teknolojiler vaadediyor..

Aygo, A segmenti bir crossover modelinde ilk olan katlanabilir kanvas tavanıyla da dikkati çekiyor. Kanvas tavan, suya ve toza dayanıklı olarak geliştirildi. Ayrıca yeni rüzgar deflektörü sayesinde tavan açıldığında da içeride daha sakin ve sessiz bir atmosfer hedefleniyor.

En dar caddeler için tasarlanan Aygo X, 4,7 metreyle iddialı dönüş çaplarından birine sahip. Gövde genişliği artırılan yeni modelin, bagaj hacmi 231 litreye çıkarıldı.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ HEDEFLENİYOR

Araçta yer alan yeni S-CVY şanzıman, düşük yakıt tüketimi elde edilmesini hedefliyor. 9 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı bulunan, Toyota’nın son multimedya sistemine sahip araç, Android Auto ve Apple CarPlay ile kablolu ve kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonuna izin veriyor.

Aygo X’te Toyota Safety Sense sistemi standart olarak yer alacak ve bu kompakt A segmentinde bir ilk olacak.

Daha fazla performans ve daha düşük tüketim sunacak şekilde geliştirilen motorla Aygo X’in 100 kilometrede sadece 4,7 litre yakıt tüketimine sahip olması hedefleniyor. Aygo X versiyona göre S-CVT otomatik şanzıman veya 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilecek.