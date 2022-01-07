Toyota ocak ayı kampanyasını duyurdu.
- Şirket açıklamasına göre, Toyota’nın ocak ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modelleri 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranı ile satışa sunulacak.
- Kampanyada Toyota Professional ailesinin üyeleri Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranı ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak. Ayrıca, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı sunuluyor.
- Toyota’nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla “Çevre Dostu Kredisi” ile ocak ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,95, 13-24 ay arası yüzde 2,05 ve 25-48 ay arası da yüzde 2,10 finansman oranı imkanı sağlanacak.
- Çiftçi kredisi kapsamında 6 ayda bir ya da yılda bir ödeme imkanı bulunacak.
Toyota’nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı sunuluyor.
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