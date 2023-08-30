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Toyota satışlarında Temmuz rekoru

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, temmuzda küresel satışların geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 8 artışla 859 bin 506’e yükselerek rekor kırdığını bildirdi.

30 Ağustos 2023 | 15:24
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Toyota satışlarında Temmuz rekoru

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin temmuz ayına ilişkin araç satış verileri paylaşıldı.

Toyota Motor’un küresel araç satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 859 bin 506’e yükselerek rekor kırdı. Toyota’nın satışları Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil edildiğinde temmuzda yüzde 5,2 artarak 918 bin 345 oldu.

Toyota, temmuzda küresel üretimini yüksek seviyede tutarak, bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 809 bin 400 araca çıkardı.

Markanın Japonya'daki satışları yaklaşık yüzde 35 artarak 1 milyon 1025 adet olurken, Çin’de satışlar yüzde 15 düşerek 152 bin 717’e geriledi. ABD’de satışlar yüzde 8,1 ve Avrupa’da yüzde 17,8 arttı.

Açıklamada, küresel satış ve üretimde temmuzda sırasıyla 6 ve 7 aylık artış olduğuna vurgu yapıldı. Toyota'nın ocak-temmuz dönemindeki küresel satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 5 milyon 797 bin 140'a yükseldi.

Türkiye’de üretim ise yüzde 42,2 artarak 17 bin 546’a ulaştı.

Öte yandan, Toyota Motor, üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle dün Japonya'daki tüm montaj tesislerinde operasyonları geçici süre askıya almak zorunda kalmıştı. Ağustos ayı üretiminin bu askıya almadan etkilenmesi bekleniyor.

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