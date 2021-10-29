Açıklamaya göre aracın özellikleri şöyle: 150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8,4 saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.