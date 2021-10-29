Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, bZ4X, markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor. bZ4X, Toyota’nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.
Açıklamaya göre bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.
Açıklamaya göre aracın özellikleri şöyle: 150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8,4 saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.
Batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.
bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Bu paneller güneş enerjisinden elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.
Koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor.RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4’e göre 160 mm daha uzun ölçülere sahip.
Toyota’nın elektriklisi bZ4X, üçüncü nesil Toyota Safety Sense sistemiyle donatıldı. Bununla birlikte yeni multimedya sistemiyle birlikte araç için uzaktan yazılım güncellemeleri de yapılabiliyor.
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