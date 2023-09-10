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  • Toyota yeni Corolla Hatchback'i Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Toyota yeni Corolla Hatchback'i Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Toyota, sportif tasarım özelliklerinin öne çıktığı yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu.

10 Eylül 2023 | 08:40
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Toyota yeni Corolla Hatchback'i Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Toyota'nın yaeni modeli Corolla Hatchback Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle satışa çıktı. Açıklamada, yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldığı; 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olduğu belirtiliyor.

 

 

 

 

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Corolla Hatchback, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Açıklamaya göre yenilenen Corolla Hatchback Hybrid'de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı. Yeni soğutma sistemi daha sessiz bir sürüş vadediyor.
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Yeni Corolla Hatchback Hybrid’in tasarımında sportif, çevik bir görünüm hedeflenmiş.
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YENİ RENKLER

YENİ RENKLER

Corolla Hatchback Hybrid, yeni gövde rengi seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Yeni renk seçenekleri arasında Neptün Mavi ve Metalik Gri dikkati çekiyor.
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2 DONANIM SEÇENEĞİ

2 DONANIM SEÇENEĞİ

Toyota, Corolla Hatchback Hybrid’i, Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sundu. Corolla Hatchback Hybrid’de çift bölgeli otomatik klima, 10.5 inç Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi, 12.3 inç renkli TFT ekranlı gösterge ekranı, Sesli Komut Sistemi, kablosuz Apple CarPlay/ Android Auto akıllı telefon entegrasyonu ve Toyota Safety Sense 3 gibi birçok özelliği standart olarak sunuluyor.
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Güvenlik

Güvenlik

Corolla Hatchback Hybrid son nesil Toyota Safety Sense 3 sistemi ile donatıldı. Açıklamada "Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri de geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak kapsamı çok daha geniş bir koruma sağlıyor. Yaya, Bisikletli ve Motosikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistemi'nin (PCS) yanı sıra Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) de özellikler arasına eklendi" bilgisi paylaşılıyor.a Güvenli Çıkış Asistanı, kör noktada bir araç/bisiklet tespit edildiyse kapının açılması durumunda dijital gösterge ekranında uyarı ışıklarının yanmasını ve sesli uyarı verilmesini sağlıyor. Arka Koltuk Hatırlatıcı, arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için araç durdurulduğunda dijital gösterge ekranında görsel ve sesli olarak uyarı veriyor.
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Acil Durum Direksiyon Desteği, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Sollama Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi de Yeni Corolla Hatchback'in öne çıkan diğer güvenlik özellikleri arasında.
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SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Yeni Corolla Hatchback Hybrid 1 milyon 460 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.
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