Toyota’nın ağustos ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli ve hibrit modellerinde fırsat indirimleri bulunuyor.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, ÖTV teşviki kapsamında olan Yeni Toyota C-HR Hybrid ve benzinli modelleri, temmuz ayı fiyatlarıyla ağustos kampanyasındaki yerini aldı.

Bununla birlikte SUV segmentine adını veren RAV4’ün hibrit seçeneğine sahip olmak isteyenlere de büyük avantajlar sunuluyor. İndirimlere ek olarak kampanya süresince, hibrit versiyonlarda siyah tavan opsiyonundan fiyat farkı alınmıyor.

Ağustos ayı boyunca yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak.

Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle ağustos kampanyasına dahil oluyor.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.

Toyota’nın ağustos kampanyasında, yüzde 0,85’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri de sunuluyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.