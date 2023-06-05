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Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu

Citroen açıklamasına göre Türkiye, mayıs ayında Avrupa'da Fransa'dan Sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu.

05 Haziran 2023 | 00:15
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Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu

Citroen, martta elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye'deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşmıştı. Citroen açıklamasına göre Citroen Türkiye, mayıstaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekor kırdı.

Açıklamaya göre marka, Mayıs ayında, 2022'nin aynı dönemine göre satışlarını yüzde 581 artırdı ve 8 bin 528 adetlik satışa ulaştı. Bu satış hacmi ile Citroen'in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girdi.

- "Bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük"

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Türkiye otomotiv pazarının mayısta, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü belirterek, "Citroen markasının Türkiye'deki satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibarıyla 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60,5 büyürken, biz Citroen olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Dolayısıyla bizim için mayıs sonuna kadarki süreç çok başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Alkım, şunları kaydetti:

"Global merkezden 2025 yılında Türkiye'yi Citroen dünyasında ilk 5'te görmek istiyoruz hedefi verilmişti. Biz 2023 yılının nisan sonunda ilk 5 ülke içine girmiştik. Son rakamlar da eklenince, mayıs ayı özelinde ülkeler sıralamasında globalde ikinci olurken, ilk 5 aylık dönemde de globalde 5. sıradaki konumumuzu sağlamlaştırdık. Elde edilen büyümeyi sadece binek otomobilde değil, ticari araçta da gerçekleştirdik. Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34'ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken, biz de bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük."

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