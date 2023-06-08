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Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? Finaldeki 7 model

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek final gecesinde açıklanacak. İşte finalistler...

08 Haziran 2023 | 12:24
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Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? Finaldeki 7 model

OGD tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan "Türkiye’de Yılın Otomobili" finalinde yarışacak 7 aday model var. Bir süre önce araçların test sürüşleri yapılmıştı. Bu yıl 33 aday otomobil değerlendirildi ve en fazla oy alan 7 otomobil finale kaldı. OGD Başkanı Ufuk Sandık mayıs ayında yaptığı açıklamada, Togg'un bu yıl takvimden dolayı aday listesine giremediğini belirtmiş "Finalistler arasında bir elektrikli otomobilimiz var" demişti.

Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi ile birlikte diğer kategorilerde yarışacak adaylar şu şekilde:

Yılın Basın Lansmanı adayları: Alfa Romeo Tonale (İstanbul), BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları), Dacia Jogger (Kars-Ardahan), Hyundai IONIQ 5 (İstanbul) Kia EV6 (Kıbrıs), Lexus RX (Urla), Nissan e-POWER (Sapanca), Opel Astra (Kıbrıs), Peugeot 308 (Göcek), Toyota Corolla Cross (Adana) ve Volvo C40 (İstanbul).
Yılın Tasarımı adayları: Audi e-tron GT, DS4, Fiat 500e, Hyundai IONIQ5, Kia EV6, Lexus RX, Mercedes SL, MG4, Peugeot 408.
Yılın İnovatif Projesi adayları: BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi, Lexus NX - Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem, Mercedes EQE - Full ekran kokpit tasarımı, Peugeot 308 - i-toggle, Togg T10X – Trumore uygulaması, Volvo C40 - Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler.

İŞTE FİNALE KALAN 7 OTOMOBİL

İşte alfabetik sıraya göre finalistler
 

1
BMW X1

BMW X1

2
Dacia Jogger

Dacia Jogger

3
Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5

4
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

5
Opel Astra

Opel Astra

6
Peugeot 408

Peugeot 408

7
Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

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