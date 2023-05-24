Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan "Türkiye’de Yılın Otomobili" finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, aday modellerin test sürüşleri gerçekleştirildi.

Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, aday otomobilleri yeniden inceleme ve deneyimle fırsatı yakaladı. OGD Başkanı Ufuk Sandık, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 33 aday otomobilin alanında uzman otomotiv gazetecileri tarafından değerlendirildiğini ve en fazla oy alan 7 otomobilin finale kaldığını söyledi.

Sandık, "Yani yılın otomobilinde aslında son viraj bu. Intercity İstanbul Park’ta yaptığımız test sürüşlerinde arkadaşlarımız zaten daha önceden kullandıkları otomobilleri yeniden gözden geçiriyorlar. Ve buraya katılan yedi finalistin yöneticileriyle bir araya gelerek akıllardaki soruların yanıtını alıyorlar. Dolayısıyla tekrar oy kullanmadan önceki son adım da bu şekilde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Puanlama

Bundan sonraki sürece değinen Sandık, şunları kaydetti:

"Jüri üyesi olan arkadaşlarımızın 250’şer puanları var. Bu puanları yedi otomobil arasında dağıtacaklar ve sonuçta en çok puan alan otomobil Yılın Otomobili olacak. Yılın Otomobili, otomotiv sektörü için prestijli bir ödül oldu sekizinci yılında. Dolayısıyla da bu çok önemli bir başarı. Ama her şeyden öte Türkiye'deki otomotiv markaları için önemli bir yarış haline geldi ve bu ödülü almak için de çok da çaba sarf ediyorlar.

Ama aynı zamanda ana merkezlerde de bu önemli bir ödül olarak görülüyor. Ve kendi sitelerinde, basın bültenlerinde de Türkiye'de Yılın Otomobili olan markalar bunu bir şekilde yurt dışında da kullanıyorlar. Bu da Yılın Otomobili organizasyonun ne denli önemli bir hal aldığını gösteriyor. Bütün bu söylediklerimin yanı sıra bir de halk arasında yani vatandaşlar arasında da bir referans olarak kabul edilmesi de çok önemli."

"Togg, bu yıl satış takvimi nedeniyle aday olamadı"

Ufuk Sandık, Togg'un bu yıl takvimden dolayı aday listesine giremediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Finalistler arasında bir elektrikli otomobilimiz var. Bu yıl Togg aday olamadı. Bunun nedeni de biz belirli bir takvim içinde Türkiye'de satışa sunan otomobilleri baz alıyoruz. Yani ODMD’nin model dökümüne, satış rakamlarına göre şubat sonu itibarıyla satışa sunulmuş otomobilleri aday olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla Togg, nisan sonu mayıs ayı başı gibi satışa sunulduğu için bu değerlendirmeye giremedi.

Çünkü kafadan bir değerlendirme yapmamız mümkün değil. Hem takvimden dolayı hem de bu otomobilin jüri üyeleri tarafından da test edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla da Togg’u bu yıl, değerlendirmeye alamadık. Ancak gelecek yıl Togg, T10X modeli ya da hazır olursa sedan modeliyle adaylar arasında olabilecek. Ancak bu yıl Togg’un Truemore uygulaması yılın İnovasyon Adayları kategorisinde yarışacak.”

7 finalist otomobil

Öte yandan, tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak.

7 finalist otomobiller, BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross modellerinden oluşuyor.

Ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Bu kategoriler "Yılın Basın Lansmanı", "Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Tasarımı" şeklinde sıralanıyor.

Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi ile birlikte diğer kategorilerde yarışacak adaylar şu şekilde:

Yılın Basın Lansmanı adayları: Alfa Romeo Tonale (İstanbul), BMW 3 Serisi ve X1 (Kaz Dağları), Dacia Jogger (Kars-Ardahan), Hyundai IONIQ 5 (İstanbul) Kia EV6 (Kıbrıs), Lexus RX (Urla), Nissan e-POWER (Sapanca), Opel Astra (Kıbrıs), Peugeot 308 (Göcek), Toyota Corolla Cross (Adana) ve Volvo C40 (İstanbul).

Yılın Tasarımı adayları: Audi e-tron GT, DS4, Fiat 500e, Hyundai IONIQ5, Kia EV6, Lexus RX, Mercedes SL, MG4, Peugeot 408.

Yılın İnovatif Projesi adayları: BMW 7 serisi- Arka koltuk video deneyimi, Lexus NX - Fren esnasındaki yığılmayı önleyen sistem, Mercedes EQE - Full ekran kokpit tasarımı, Peugeot 308 - i-toggle, Togg T10X – Trumore uygulaması, Volvo C40 - Geri dönüşüm malzemelerden üretilen döşemeler.