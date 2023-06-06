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Türkiye, Mayıs'ta en çok Peugeot satılan 3. ülke oldu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 'Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satış rakamıyla Fransa ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. Her segmentte zirveye oynayan modellerimiz var" diyor.

06 Haziran 2023 | 12:34
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Türkiye, Mayıs'ta en çok Peugeot satılan 3. ülke oldu

Peugeot Türkiye açıklamasına göre  Mayıs ayında 9 bin 954 adetlik satışla tarihinin en yüksek aylık satışına ulaşan Peugeot Türkiye, yüzde 8,9'luk pazar payına ulaştı. 

Açıklamaya göre yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan döneminde Peugeot Türkiye, gerçekleştirdiği 34 bin 457 adetlik satışla yüzde 7,7'lik pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 4'üncü sırada yerini aldı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yılbaşından bu yana sürekli artan satış rakamlarının kendileri için şaşırtıcı bir sonuç olmadığını belirterek, 'Yeni ve yenilikçi modellerimize olan ilgi artarak devam ediyor. İlk 5 ayda elde ettiğimiz 34 bin 457 adetlik satışla, 2022'nin toplamında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktık. Markamıza olan ilginin büyüklüğünü gördük ve sene başındaki 57 bin adetlik satış hedefimizi de yükselttik.' ifadelerini kullandı.

Bu performansın Peugeot dünyasında, Türkiye'nin de konumunu etkilediğine işaret eden Reyhanoğlu, 'Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satış rakamıyla Fransa ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. Her segmentte zirveye oynayan modellerimiz var.' değerlendirmesinde bulundu.

Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

'2008, 3008, 5008 ve 408 olmak üzere 4 farklı tasarım ve yetenekte SUV modelimizle ilk 5 aylık dönemde ulaştığımız 19 bin 518 adetlik satış ve yüzde 12,5 payla Türkiye SUV pazarında liderliğimiz devam ediyor. Mayıs ayında ise 5 bin 250 adet SUV satışıyla yine zirvede yer aldık. C-SUV modelimiz 3008, mayıs ayı sonuna kadar elde ettiği yüzde 9,1'lik pazar payıyla kendi segmentinde üçüncü sırada yer aldı. B-SUV modelimiz 2008 ise mayıs ayında ikinci, 5 aylık toplamda ise birinci sırada konumlandı. Türkiye pazarı da büyümesini sürdürüyor. Pazardaki durum böyle devam ederse 1 milyonun üzeri bu yıl görülebilir. Fakat biz biraz daha iyimser ama temkinli tarafta durup pazarın 920-950 bin adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz.'

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