Türkiye’de geçen yıl elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 237,2 artışla 2 bin 846’ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105,1 artışla 49 bin 493’e yükselirken, hibrit motor tipi, satışlardan en fazla pay alan üçüncü motor tipi oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yaptığı derlemeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Geçen yıl otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, geçen yıl benzinli otomobiller 373 bin 600 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 110 bin 523 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları geçen yıl 49 bin 493’e ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 25 bin 391 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 846 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında 317 bin 630 benzinli, 240 bin 819 dizel, 26 bin 685 oto gazlı, 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

– Hibrit satışları yüzde 105,1, elektrikli satışları yüzde 237,2 arttı

Benzinli otomobil satışları geçen yıl, 2020 yılına göre yüzde 17,6 artarken, oto gazlı otomobil satışları yüzde 4,8, dizel otomobil satışları da yüzde 54,1 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 105,1 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 237,2 artış gösterdi.

Dizel otomobillerin payı yüzde 19,7’ye geriledi

Geçen yıl yüzde 39,5 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021’de yüzde 19,7’ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 52,1’den yüzde 66,5’e ve oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,4’ten 4,5’e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1’den yüzde 0,5’e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 4’ten yüzde 8,8’e çıktı.

Veriler, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. “Yeşil otomobillerin” pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

2020 ve 2021 yılı, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;