24 yıldır üretim yaptığı Gebze fabrikasındaki faaliyetlerine Eylül ayı itibariyle son veren Japon otomotiv üreticisi Honda, fabrikada istihdam ettiği 1100 çalışanı ise yarı yolda bırakmadı. Fabrikadaki çalışanlara tazminat ödemesi yapan Honda, 10 yılını doldurmayanlara 40 maaş, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş ikramiye ödemesi daha yaptı. Şirket, ödenen tazminatlar ile ilgili olarak çalışanlara yatırım danışmanlığı hizmeti de sundu.

Türkiye’de 24 yıldır kesintisiz üretim yapan Honda, 2 yıl önce açıkladığı plan doğrultusunda Gebze fabrikasındaki üretime son verdi. Japon otomotiv üreticisinin yıllık 50 bin adet araç üretim kapasitesine sahip Gebze fabrikasında istihdam edilen bin 100 çalışanını da yarı yolda bırakmadı.

Konu hakkında Habertürk’e açıklamalarda bulunan Honda Türkiye yetkilileri, kapanan fabrikada görev alan çalışanların mağdur edilmediğini, aksine yüklü bir tazminat ile söz konusu çalışanlar ile yolların ayrıldığını belirtti.

Verilen bilgiye göre, fabrikadaki çalışanlara tazminat ödemesi yapan Honda, 10 yılını doldurmayanlara 40 maaş, 10 yıldan fazla çalışanlara ise 48 maaş ikramiye ödemesi daha yaptı.

Öte yandan, isteyen çalışanlara da ödenen tazminatlar ile ilgili Honda Türkiye tarafından yatırım danışmanlığı hizmetinin sunulduğu kaydedildi. Ayrıca, Honda’nın fabrikada çalışanlara kariyer danışmanlığı konusunda da destek olacağı bildirildi.

Honda Türkiye’nin üretime son verdiği Gebze’deki üretim tesisleri ise HABAŞ Topluluğu’na devredildi.