Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunan Rusya, Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün geçen yıl en çok dış satım yaptığı 10. ülke olurken, Ukrayna sektörün en çok dış satım gerçekleştirdiği 23. ülke konumunda bulunuyor. Türk otomotiv sektörü temsilcileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin otomotiv ihracatına etkilerine ilişkin bu aşamada bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu düşünürken, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyor.

Her iki ülkeden de vazgeçmek istemeyen, siyasi ve ticari ilişkilerini koruma niyetindeki Türkiye’nin turizm, otomotiv, savunma sanayisi, gıda ve inşaat alanlarında Ukrayna ve Rusya ile birçok iş birliği bulunuyor.

Türkiye’nin ihracatı açısından ele alındığında, yaş meyve ihracatı Rusya’ya yapılan ihracatta öne çıkarken, bunu otomotiv sektörü takip ediyor.

Ukrayna’ya yapılan ihracata bakıldığında ise kimya sektörü öne çıkıyor. Ardından çelik, otomotiv, meyve sebze ve savunma sanayi sektörleri geliyor.

Otomotiv sektörü kendi içindeki dinamikleri ve ekonomiye kattığı değer açısından Türkiye için büyük önem taşıyor.

Türkiye her 100 otomobilden 14’ünü Almanya’ya sattı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) derlediği verilere göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar geçen yıl Almanya oldu. Türkiye’den Almanya’ya geçen yıl 4 milyar 167,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Almanya’nın Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye her 100 otomobilden 14’ünü Almanya’ya sattı.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya’yı, 3 milyar 371,4 milyon dolarla Fransa ve 3 milyar 93,6 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 2 milyar 448,5 milyon dolarla dördüncü ve İspanya 1 milyar 606,5 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin otomotiv ihracatı ABD’ye 1 milyar 227,4 milyon dolar ve Rusya Federasyonu’na 706 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Rusya böylece en önemli dış pazarlar arasında 10. sırada yer alırken, Ukrayna ise 220 milyon dolarla 23. sırada konumlandı.

Rusya’nın Türkiye’den geçen yılki otomotiv ihracatı 2020 yılına kıyasla yüzde 50,9 artış gösterdi. Bu dönemde, Ukrayna’nın ihracatı ise yüzde 25 arttı.

Rusya ve Ukrayna’nın toplam payı yüzde 3,1

Türkiye’nin otomotiv ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’nın Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye her 100 otomobilden 14’ünü Almanya’ya sattı.

Fransa’nın Türkiye’nin otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 11,4 ve Birleşik Krallık’ın payı da yüzde 10,4 oldu.

Rusya’ya otomotiv ihracatı Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 2,4’ünü, Ukrayna’ya yapılan otomotiv ihracatı ise toplam otomotiv ihracatının yüzde 0,75’ini oluşturdu. Böylece iki ülkenin Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki toplam payı yüzde 3,1 seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, Türk otomotiv sektörü temsilcileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin otomotiv ihracatına etkilerine ilişkin bu aşamada bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu düşünürken, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.