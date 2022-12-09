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Hyundai STARIA’nın 4x4 versiyonu satışta

Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, şimdi de dört tekerlekten çekişli versiyonuyla satışta.

09 Aralık 2022 | 13:03
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Hyundai STARIA’nın 4x4 versiyonu satışta

Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA satışta. Hyundai STARIA 9 kişilik. Hyundai, mevcut Premium donanım seviyesine daha üst bir versiyon olan Elite’i ekliyor.

hyundai

STARIA’nın dış tasarımında önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarımla sadelik ve modern çizgiler hedeflenmiş. Açıklamada "Elips şeklinde önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor" deniyor.

STARIA’nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Geniş ızgarayla otomobile sofistike bir görünüm kazandırılmak istenmiş. Elite donanım seviyesiyle gelen LED arka lambalar ise diklemesine yerleştirilmiş. LED’li arka kısımda sade ve saf bir görünüm hedeflenmiş. Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.

İç Mekan Özellikleri

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Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan
esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere
sahip tasarım mimarisi, araç içindeki yolculara sakinlik ve ferahlık sunmayı vadediyor.

Sürücü odaklı kokpitte 4.2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası, 3+3+3 oturma düzeni bulunuyor.

hyundai

Hyundai, STARIA’nın Elite versiyonundaki dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, sürücü tarafı açılabilir cam tavan, deri döşemeler, arka cam perdeleri, shift by wire-tuşlu vites kolu ve elektrikli bagaj kapağına da yer veriliyor. Otomobili şeritte tutmak için Şerit Takip Asistanı-LKA ve Ön Çarpışma Önleyici-FCA gibi güvenlik donanımları kullanılıyor.

hyundai

Hyundai STARIA, Türkiye'de 2.2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile geliyor. 

Açıklamada "Bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm. Önden ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan Hyundai STARIA,  yeni bir platforma ve süspansiyon sistemine de sahip" deniliyor.

HYUNDAI STARİA FİYAT LİSTESİ

2.2 CRDI 177 PS PrimeDizelOtomatik814.000 TL
2.2 CRDI 177 PS Elite 4x4DizelOtomatik935.950 TL

 

 

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