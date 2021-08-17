Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi olarak 2. el otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapan VavaCars, online araç satışına başlıyor. Detaylı görseller ve videolarla araçların tanıtıldığı satış platformu aynı zamanda ekspertiz raporlarına da web sitesi üzerinden erişim imkanı sunuyor.

VavaCars Kurucu Ortağı ve Ceo’su Lawrence Merritt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Grup olarak Türkiye’de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedeflediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Yaptığımız büyük yatırımlar bunun en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Türkiye’de e-ticarete büyük bir ilgi ve rağbet var. Günümüzde herkes çok yoğun ve kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve temassız bir süreç sunan online platformlar herkesin beklentisi. Yaptığımız tüketici anketleri ve pazar araştırmaları insanların online araç alımı fikrine de sıcak baktığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 65’i online olarak araba almaya sıcak bakıyor, yüzde 27’si de değerlendirebileceğini söylüyor. Yapılan bir diğer pazar araştırmasına göre online platformların tercih edilmesindeki en önemli kriter güven. Bunun yanı sıra kolay iade imkanı ve ücretsiz eve teslim ve hız da tüketicilerin aradığı diğer unsurlar.”