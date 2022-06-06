Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, otomobil fiyat artışlarına ilişkin, “Euro bazında neredeyse yüzde 14-15 seviyelerinde fiyat artışı oldu. Bu artışın tamamını da fiyatlara yansıtamadık.” diye konuştu.

Şirketin yeni stratejisini ve otomotiv pazarını Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’a değerlendiren Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro’nın, fiyat artışlarına ilişkin açıklamaları şöyle:

“Avrupa bölgesinde otomotiv pazarında yıllık binde 5 ile yüzde 1,5 arasında bir zam olurdu. Distribütörler olarak bu artış oranlarını, pazarın dinamiğine, tedarik seviyesine, ulaşmak istediğimiz hedefe göre kendi marjlarımızla karşılayabiliyorduk. Ancak Avrupa’da enflasyon oranında yaşanan artışlarla birlikte otomobil satış fiyatları da yüzde 6-7 zamlandı. Yine artan hammadde fiyatları, lojistik maliyetlerindeki artışlar da fiyatlara girdi. Totalde Euro bazında neredeyse yüzde 14-15 seviyelerinde fiyat artışı oldu. Bu artışın tamamını da fiyatlara yansıtamadık.”