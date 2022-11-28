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  • Volkswagen Çin'deki bir fabrikasında üretime ara verdi  

Volkswagen Çin'deki bir fabrikasında üretime ara verdi  

28 Kasım 2022 | 15:51
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:17
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Volkswagen Çin'deki bir fabrikasında üretime ara verdi  
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.
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