Çip krizi ve kurların etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Peki, Volkwagen’de Aralık ayı itibarıyla fiyat listesi nasıl? Volkwagen’in internet sitesinde yer alan bilgilere 8 Aralık itibarıyla fiyatlar şöyle… İşte Aralık 2021 Volkwagen fiyat listesi
VOLKSWAGEN ARALIK 2021 FİYAT LİSTESİ
YENİ POLO FİYATLARI
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression ₺387,000.00
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life ₺403,300.00
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life ₺439,700.00
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style ₺511,400.00
GOLF FİYATLARI
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression ₺423,900.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life ₺529,300.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style ₺583,600.00
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line ₺615,900.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺639,800.00
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺671,900.00
T-ROC FİYATLARI
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline ₺650,000.00
TİGUAN FİYATLARI
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺696,900.00
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺779,200.00
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺831,000.00
Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance ₺1,161,000.00
Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line ₺1,242,100.00
YENİ TİGUAN ALLSPACE
Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life ₺835,900.00
Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺934,700.00
Yeni Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line ₺1,013,500.00
PASSAT FİYATLARI
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression ₺615,500.00
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺700,700.00
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺845,900.00
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business ₺1,118,700.00
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance ₺1,343,800.00
PASSAT VARİANT
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business ₺751,900.00
Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance ₺900,400.00
PASSAT ALLTRACK
Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack ₺1,454,600.00
TOUAREG FİYATLARI
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Premium ₺3,392,600.00
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance ₺3,392,600.00
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line ₺3,498,200.00
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