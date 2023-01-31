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Yargıtay'dan kritik trafik sigortası kararı

Yargıtay, kaza yapan aracın değer kaybında ihtiyari mali mesuliyet sigortasının da sorumluluğuna hükmetti. Kararda, trafik kazalarında zararların karşılanmasında sorumluluğun zorunlu trafik sigorta şirketine ait olduğu, zarar miktarının sigorta limitini aştığı hallerde ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesinin başladığı ifade edildi.

31 Ocak 2023 | 11:54
Son Güncellenme: 31 Ocak 2023 | 16:11
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Yargıtay'dan kritik trafik sigortası kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazası sonucu araçta oluşan değer kaybıyla ilgili davada, zorunlu trafik sigortasının limitinin aşıldığı hallerde artan kısmın ihtiyari mali mesuliyet sigortasından tahsil edilmesi gerektiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2015'te Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından, kazada kusuru bulunmayan ve aracında hasar dışında 11 bin lira değer kaybı oluşan taraf, sigorta limiti kapsamında kalan 9 bin 31 liranın karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından, 1969 liranın ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından tahsili için dava açtı.

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın 9 bin 31 liralık kısmı için kabul, diğer kısmı için ret kararı verdi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi de davanın reddedilen kısmına ilişkin istinaf başvurusunu miktar yönünden reddetti.

Adalet Bakanlığının istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere, verilen kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Dairenin bozma kararında, trafik kazalarında zararların karşılanmasında sorumluluğun zorunlu trafik sigorta şirketine ait olduğu, zarar miktarının sigorta limitini aştığı hallerde ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesinin başladığı ifade edildi.

Dava konusu olayda, zorunlu trafik sigorta şirketinden talep edilen 9 bin 31 liralık kısmın, aracın onarımından sonra sigorta limitinde kalan kısma tekabül ettiği, bu nedenle arta kalan 1969 liranın diğer sigorta şirketinden talep edildiği bildirilen kararda, mahkemece davanın reddinin hatalı olduğu bildirildi.

Kararda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazının kabulüne karar verildiği kaydedildi.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ne demek?

Tam adı “Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası'' olan İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası; araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararın, trafik sigortası teminatları kapsamında karşılanmasının ardından kalan kısmı (maddi ve manevi) güvence altına alan bir sigortadır.

 

 

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