Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor

Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4X, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

Citroen açıklamasına göre C4X, geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştirme hedefinde.

Açıklamaya göre C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4X, geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik bagaj, Advanced Comfort Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemine sahip.