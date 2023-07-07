ARA
Bist 100
6182,55
0,67%
Bist 100
Dolar/TL
26,0529
-0,1204%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4087
0,0002%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
0,1584%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1605,66
0,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Dacia'nın elektrikli modeli Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, yeni Dacia Spring'in satış fiyatı ne kadar? İşte yeni Dacia Spring'in açıklanan lansman fiyatı ve özellikleri...

07 Temmuz 2023 | 12:40
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2023 | 12:47
0
Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı. Şirketten yapılan açıklamada lansman ayına özel olarak ilk bakım hediyesinin de sunulduğu belirtildi. Açıklamada yeni Dacia Spring'in dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş aldığı vurgulandı.

Yeni Dacia Spring Özellikler

Şirket yeni Dacia Spring'in özelliklerini şöyle paylaşıyor:
 

1
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.
2
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring Extreme, yeni arduvaz mavi renk seçeneğine ek olarak su mavisi, elmas gri, buz beyazı, magma kırmızı ve yosun yeşili renkleriyle satışa sunuluyor.
3
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.
4
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.
5
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring Extreme, ELECTRIC 65 motorla sürüş keyfi vadediyor. Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65 hp/48 kW güce sahip. Açıklamada "0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor" bilgisi paylaşılıyor.
6
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.
7
Yeni Dacia Spring Satış Fiyatı

Yeni Dacia Spring Satış Fiyatı

Açıklamaya göre yeni Dacia Spring'in lansmana özel satış fiyatı 875 bin TL. Ayrıca lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.
8
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

9
Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring

10

11

12

13

0
  • ALTIN GRAM - TL 1605,66 0,19%
  • ALTIN ONS 1916,95 0,32%
  • BIST 100 6182,55 0,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0529 -0,1204%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4087 0,0002%
  • EURO/USD 1,0906 0,1584%
  • INGILIZ STERLINI 1,27696 0,23155%
  • JAPON YENI 143,347 -0,504%
  • KANADA DOLARI 1,33368 -0,26622%
  • RUS RUBLESI 91,77 0,5699%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
SASA'dan yangın açıklaması
GERİ
İLERİ
İkinci el araç satış ilanlarında "sıfır atanlara" uyarı geldi
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Haziranda hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Instagram'a bilet konuldu: Zuckerberg'in Threads'i Musk için tehdit olur mu?
Otel fiyatlarındaki artış karavana talebi artırdı, satışlar bir yılda 3'e katlandı
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL