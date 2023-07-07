Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa çıktı. Şirketten yapılan açıklamada lansman ayına özel olarak ilk bakım hediyesinin de sunulduğu belirtildi. Açıklamada yeni Dacia Spring'in dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş aldığı vurgulandı.

Yeni Dacia Spring Özellikler

Şirket yeni Dacia Spring'in özelliklerini şöyle paylaşıyor:



1 Yeni Dacia Spring Extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.

2 Yeni Dacia Spring Yeni Dacia Spring Extreme, yeni arduvaz mavi renk seçeneğine ek olarak su mavisi, elmas gri, buz beyazı, magma kırmızı ve yosun yeşili renkleriyle satışa sunuluyor.

3 Yeni Dacia Spring Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

4 Yeni Dacia Spring Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.

5 Yeni Dacia Spring Yeni Dacia Spring Extreme, ELECTRIC 65 motorla sürüş keyfi vadediyor. Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65 hp/48 kW güce sahip. Açıklamada "0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor" bilgisi paylaşılıyor.

6 Yeni Dacia Spring Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

7 Yeni Dacia Spring Satış Fiyatı Açıklamaya göre yeni Dacia Spring'in lansmana özel satış fiyatı 875 bin TL. Ayrıca lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

8 Yeni Dacia Spring

9 Yeni Dacia Spring

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