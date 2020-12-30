Hisseleri bu yıl yüzde 700’den fazla prim yaparak dünyanın en değerli otomotiv markası haline gelen Tesla, kendilerine ‘Teslaner’ adını takan yeni milyonerler yarattı.

Microsoft’un kurucu Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın bu yıl borsada yakaladığı ve benzerine çok ender rastlanan yükseliş, kendilerine ‘Teslaner’ adını takan çok sayıda yeni dolar milyonerlerini de ortaya çıkardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Musk’ın elektrikli otomobil üreten şirketi Tesla’nın hisseleri 2020’de yüzde 700’den fazla prim yaptı.

Şirket artık Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmiş durumda.

Ancak Tesla hisselerine yatırım yapanlar için bugünlere çok da kolay gelinmedi.

Yaklaşık 10 yıl önce halka arz edilen Tesla’nın uzun vadeli yatırımcıları, şirketin düştüğü nakit sıkıntıları nedeniyle yatırımlarının eridiğini izlemek zorunda kaldı.