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Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...

DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarıyla buluşuyor.

11 Aralık 2022 | 11:00
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Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPERA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle 1 milyon 618 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Açıklamada Yeni DS 7 için aralık ayına özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulduğu da belirtildi.

DS 7 CROSSBACK’in mevcut konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükselten yeni DS 7, karakteristik tasarımının ön ve arka detaylarını önemli değişikliklerle yeniden şekillendirildi.

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, şunları kaydetti:

“DS Automobiles, öncü modeli DS 7 CROSSBACK’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor. Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeneğiyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz.

DS 7, teknolojiyi tasarım ile buluştururken sunduğu ilklere DS LIGHT VEIL’ı da ekleyerek otomotiv sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor; Premium SUV kullanıcılarının aradığı ‘özel hissetme’ duygusunda yeni bir seviye belirliyor. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde ‘Fransız Lüksü’nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz.”

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