Yeni DS E- Tense 225 Türkiye'de: Satış fiyatı ve özellikleri

Geçen sene yenilenerek Türkiye'de satışa sunulan DS 7 model ailesine yeni bir versiyon daha eklendi.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, DS 7’nin E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit versiyonu, Opera donanım paketiyle 1 milyon 972 bin 400 TL’den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamada "180 BG’ne sahip PureTech motor ile birlikte çalışan 110 BG’ne sahip elektrikli motorun DS 7 Opera E-Tense 225’in gücünü ön tekerlekleri ile yere aktardığı belirtildi.

DS 7 Opera E-Tense 225 şarj edilebilir hibrit; dizel, benzinli ve 4x4 şarj edilebilir hibrit DS 7 seçenekleri arasına katıldı.

Açıklamada "Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-Tense teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarmaya devam ediyor. Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 7 Opera E-Tense 225, turbo beslemeli, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan 180 beygir gücünde benzinli motor ile ön akstaki 110 beygir gücünde elektrik motoruyla 225 beygir sistem gücü sunarken, tamamen elektrikli sürüş modunda 80 km (WLTP EAER şehir içi) ve 65 km (WLTP AER karma koşullarda) menzil sunabiliyor.

Hibrit kullanımda ise 1,2 lt/100 km’lik yakıt tüketimi değeri öne çıkıyor. Hibrit sistemin 7,4 kW’lık bir şarj cihazında şarj süresi yaklaşık 2 saat iken söz konusu sistem, yeni bir 14,2 kWh bataryaya bağlı çalışıyor" d enildi.

Opera tasarım konsepti eşliğinde, yeni teknoloji ve tasarım detayları sunuluyor. DS Pixel LED Vision 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik EDINBURGH Hafif Alaşım Jantlar’ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra daha önce DS 7 Crossback’te opsiyonel olan; arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7’de standart donanıma dahil edildi.

YEN DS 7 TASARIMI

Yeni DS 7'nin ön ve arka tasarımında değişiklikler var. Daha keskin çizgilerle daha fazla dinamizm hedeflenmiş.

Yeni DS 7’deki gündüz farlarında, DS X E-Tense ve DS Aero Sport Lounge üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alındı.

Bu teknolojide ışık gövde renginde parıldıyor gibi görünüyor. DS Light Veil, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu 4 dikey aydınlatma biriminden oluşuyor.

Açıklamada "Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir duvak gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS LIGHT VEIL, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor" deniliyor.

DS Pixel LED Vision 3.0, DS Active LED Vision Adaptif LED farların yerini alıyor.

İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda Pixel uzun far modülü, 3 sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak PIXEL modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.

DS Wings, modele bağlı olarak çeşitli renk seçenekleriyle yeniden tasarlandı. Yeni görünüme sahip, daha geniş tasarlanan ızgara, krom renkli elmas motifleriyle zenginleştirilerek ön tasarımın zarafetini yüceltiyor.

Eğimli, daha ince ve balık sırtı desenli LED arka aydınlatma grubu parlak siyah süslemeler ile yeniden tasarlandı.

Aerodinamik parçalarla donatılan yeni 19 inçlik Edinburgh isimli jantlar standart olarak sunulurken, 20 inçlik Tokyo isimli jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

6 FARKLI RENKTE SUNULUYOR

Yeni DS 7’de altı farklı renk sunuluyor, Yeni Pastel Gri ve sedefli Safir Mavisi yelpazedeki metalik Platin Grisi’nin yanı sıra sedefli seçenekler olan Perla Nera Siyahı, Kristal Grisi ve İnci Beyazı renklerini tamamlıyor.

BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ

DS 7’deki en önemli değişikliklerden biri, DS Iris System'in dahil edildiği bilgi-eğlence sistemi oldu. Bu yeni çözümle, baştan sona yeniden tasarlanan ara yüz tamamen yapılandırılabiliyor, hızlı ve sorunsuz çalışıyor.

Değiştirilebilen ve kişiselleştirilebilen ekranların yer aldığı 12 inçlik yeni ve büyük dijital gösterge panelinde, şarj edilebilir hibrit versiyonlarda enerji akışı gibi tüm önemli bilgilerle birlikte yenilenen grafikler bulunuyor.



