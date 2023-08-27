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Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai makyajlı Elantra'yı Türkiye'de "Prime" ve "Elite" olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sundu. İşte makyajlı Hyundai Elantra satış fiyatı ve özellikleri

27 Ağustos 2023 | 21:38
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2023 | 00:07
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Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Geçen ay B-SUV segmentinde yeni Kona'nın tanıtımını yapan Hyundai Assan, bu kez makyajlı Elantra modelini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturduğunu duyurdu. Yenilenen otomobil, sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarıma sahip.

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33 YILDA MARKANIN EN POPÜLER MODELİ

33 YILDA MARKANIN EN POPÜLER MODELİ

İlk kez 1990 yılında satışa sunulan Hyundai Elantra, 33 yılda markanın en çok satılan ve en popüler modeli oldu. Hyundai Assan, makyajlı yeni Elantra ile sportif tasarıma sahip sedan araç isteyenleri hedefliyor.
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Makyajlı Elantra

Makyajlı Elantra

Makyajlı Elantra, daha fazla yumuşak malzeme ilavesine sahip. Sportif direksiyon simidi, birbiriyle bağlantılı 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan geniş bilgi ekranı ve gösterge dikkat çekiyor.
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Daha uzun

Daha uzun

Hyundai Elantra 474 litrelik bagaj hacmine sahip. Açıklamaya göre arka sıradaki diz mesafesi bir önceki modele göre 58 milimetre daha fazla oldu. Yeni Elantra'nın uzunluğu ise makyajlı versiyonda 60 milimetre artarak 4 bin 710 milimetreye ulaştı.
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BENZİNLİ ATMOSFERİK MOTOR

BENZİNLİ ATMOSFERİK MOTOR

Yeni makyajlı otomobil, 123 beygirlik 1.6 litre benzinli atmosferik motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
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2 DONANIM SEVİYESİNDE SATILIYOR

2 DONANIM SEVİYESİNDE SATILIYOR

Araç Türkiye'de 'Prime' ve 'Elite' olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak.
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Donanım özellikleri

Donanım özellikleri

Açıklamaya göre LED MFR ön farlar, LED gündüz sürüş lambaları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, akıllı hız limitleme asistanı, yeni tip anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Android Auto ve Apple Car Play, C tipi USB bağlantıları, otomatik klima, arka havalandırma, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi, sürücü-yolcu-yan-perde hava yastıkları ve 10.25 inç bilgi ekranı, yeni Elantra'nın en önemli donanımlarını oluşturuyor.
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Elite Paket

Elite Paket

Elite donanım paketinde, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlamasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunuluyor.
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9 GÖVDE RENGİYLE GELİYOR

9 GÖVDE RENGİYLE GELİYOR

9 farklı gövde rengiyle gelen yeni Elantra'daki 'Ekotronik Gri', 'Meta Mavi' ve 'Derin Kırmızı' ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.
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YENİ HYUNDAİ ELANTRA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

YENİ HYUNDAİ ELANTRA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Türkiye pazarında 1.6 litrelik benzinli motor ve iki donanım seviyesiyle satılan otomobilin prime donanım seviyesinin fiyat etiketi 1 milyon 395 bin TL olarak açıklandı. Elantra'nın en üst donanım seviyesi olan Elite ise 1 milyon 580 bin TL'ye satılıyor.
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Yeni Hyundai Elentra Fotoğrafları

Yeni Hyundai Elentra Fotoğrafları

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