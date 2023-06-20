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Yeni Hyundai i10 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai, İzmit fabrikasında ürettiği i10 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sundu. İşte yeni Hyundai i10 satış fiyatı ve özellikleri...

20 Haziran 2023 | 23:08
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Yeni Hyundai i10 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai Assan açıklamasına göre yeni Hyundai i10 daha canlı renklere sahip. Açıklamaya göre yeni i10, makyaj operasyonundan sonra hem kabinde hem de dışarıda bir dizi tasarım güncellemesine tabi tutuldu; daha sportif bir duruş hedeflendi. İkisi yeni toplam yedi gövde rengiyle satışa sunulan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri "Bulut Gri Sedefli" ve mavi-mor karışımı "Meta Mavi Sedefli” gibi renklerle geliyor.
 

1
FARLAR DA YENİLENDİ

FARLAR DA YENİLENDİ

Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları da yenilendi. Ayrıca daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Makyajlanan model ayrıca yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara sahip. Aracın 2D logoları mat gri olarak hazırlandı.
2
Teknoloji

Teknoloji

i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılara sahip.
3
Yeni Hyundai i10

Yeni Hyundai i10

Açıklamaya göre, Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklere sahip olacak. Güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletildi. FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Hız kontrolü ise özellikle şehirlerarası yolculuklarda maksimum konfor ve güvenli sürüş vaat ediyor. LKA (Şerit Kalma Asistanı) ve ISLA (Akıllı Hız Limitleme Asistanı) gibi güvenlik donanımlarına ek olarak DAW ise sürücünün dikkat seviyesini ölçerek gerekirse uyarı veriyor.
4
Yeni Hyundai i10

Yeni Hyundai i10

Açıklamaya göre, Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklere sahip olacak. Güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletildi. FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Hız kontrolü ise özellikle şehirlerarası yolculuklarda maksimum konfor ve güvenli sürüş vaat ediyor. LKA (Şerit Kalma Asistanı) ve ISLA (Akıllı Hız Limitleme Asistanı) gibi güvenlik donanımlarına ek olarak DAW ise sürücünün dikkat seviyesini ölçerek gerekirse uyarı veriyor.
5
3 farklı donanım seviyesi ve 2 tip benzinli motor

3 farklı donanım seviyesi ve 2 tip benzinli motor

Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılan yeni i10, aynı zamanda, 1.0 litre ve 1.2 litreden oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 litre hem de 1.2 litrelik motorlarla kombine ediliyor.
6
YENİ HYUNDAİ i10 SATIŞ FİYATI

YENİ HYUNDAİ i10 SATIŞ FİYATI

Hyundai i10’un 1.0 litre MPI Jump manuel seçeneği 615 bin TL’den, 1.0 MPI Jump AMT 650.000 TL, 1.2 MPI Style AMT 670.000 TL, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720 bin TL’den satışa çıkıyor.
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