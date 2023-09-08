Yeni Hyundai i20 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai'nin yeni i20 modeli Türkiye'de satışa çıktı. İlk kez 2008'de pazara çıkan i20 Türkiye'de üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.



1 Yeni Hyundai i20 Markanın B segmentindeki modeli Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm hedeflemiş. Önceki nesilde ızgarada bulunan Hyundai logosu, 2D olarak tamponun orta üst kısmına taşınıyor.

2 Yeni Hyundai i20 Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve bir arka lamba tasarımı mevcut.

3 Yeni Hyundai i20 Tasarımındaki alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesiyle sportif duruş vurgulanmış. Hyundai açıklamasına göre bu özellikler, hava direncini azaltarak aracın aerodinamiği geliştirmesi; yol tutuşunu iyileştirip yakıt verimliliği sağlaması amaçlarını taşıyor.

4 Yeni Hyundai i20 Yeni i20 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu hacim, arka koltuklar katlandığında 1.165 litreye kadar çıkıyor.

5 8 RENK SEÇENEĞİ Yeni Hyundai i20, sekiz dış renk seçeneğiyle sunuluyor. Meta Mavi Sedefli, Bulut Gri Sedefli ve Lime Sarı Sedefli gibi renkler dikkat çekiyor.

6 Yeni Hyundai i20 Model, standart 4,2 inç LCD gösterge ekranı, önde ve arkada bulunan USB type-C bağlantılarına sahip. Standart 8 inçlik multimedya bilgi eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi popüler olan özellikleri de sunmaya devam eden i20, akıllı cep telefonları için kablosuz şarj pedine sahip.

7 Yeni Hyundai i20 Yeni i20, 2023 model makyajlı versiyonda 'Hyundai Smart Sense' güvenlik özellikleriyle donatılamış. Akıllı Hız Sabitleme Asistanı başta olmak üzere, ileri seviye Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), artık bisikletlileri de içeriyor. FCA, öndeki engellerin veya seyir halindeki potansiyel kazaların tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı oluyor.

8 Yeni Hyundai i20 Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor. Sürücü Uyarı Asistanı (DAW) seyir halinde sürücünün yorgunluğunu tespit ederek görsel ve işitsel olarak uyarı vererek olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

9 3 MOTOR SEÇENEĞİNE SAHİP Manuel, otomatik ve DCT olarak üç şanzıman seçeneğine sahip yeni i20, benzinli yakıt tipiyle yine üç adet motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Hyundai i20, giriş seviyesi olan Jump donanım seviyesinde 1,2 litrelik MPi 4 silindirli motor sunuyor. Atmosferik motor, 84 beygir güç üretirken sadece beş ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Yeni i20'nin bir diğer benzinli motor seçeneği olan 1.4 MPI ünite ise 100 PS maksimum güç sunarken 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

10 YENİ HYUNDAİ İ20 SATIŞ FİYATI NE KADAR? Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan yeni i20, Türkiye pazarında 860 bin TL'den başlayıp 1 milyon 100 bin TL'ye kadar devam eden fiyatlarla satışa sunuluyor.