Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı.

1 Yeni Hyundai Santa Fe Hyundai'den yapılan açıklamaya göre Yeni Santa Fe'nin kutumsu şekli ve farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor.

2 Yeni Hyundai Santa Fe Yeni SUV, önceki tasarımlara kıyasla daha güçlü ve sportif bir izlenim veriyor.

3 Yeni Hyundai Santa Fe Aracın önü, yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları keskin çamurluklarla birleşiyor. H şeklindeki ön farlarla görsel bütünlüğü artırmak için H motifli alt ön tasarımın uyumu hedeflenmiş.

4 Yeni Hyundai Santa Fe Yeni Santa Fe'nin iç mekanı genişlik hissi için yatay bir düzende hazırlanmış.

5 Yeni Hyundai Santa Fe İkinci ve üçüncü sıradaki koltuklar tamamen katlanabiliyor.

6 Yeni Hyundai Santa Fe Açıklamaya göre Yeni SUV bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da suni deriden yapılmış.

7 Yeni Hyundai Santa Fe Doğal ışıktan ilham alan iç ve dış renklerle canlılık hedeflenmiş.

8 Yeni Hyundai Santa Fe

9 Yeni Hyundai Santa Fe

10 Yeni Hyundai Santa Fe

11 Yeni Hyundai Santa Fe

12 Yeni Hyundai Santa Fe

13 Yeni Hyundai Santa Fe

14 Yeni Hyundai Santa Fe

15 Yeni Hyundai Santa Fe