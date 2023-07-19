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Yeni Hyundai Santa Fe'nin ilk fotoğrafları paylaşıldı

Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı. İşte daha keskin hatlara sahip yeni tasarımdan fotoğraflar

19 Temmuz 2023 | 09:55
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Yeni Hyundai Santa Fe'nin ilk fotoğrafları paylaşıldı

Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı.

1
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre Yeni Santa Fe'nin kutumsu şekli ve farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor.
2
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni SUV, önceki tasarımlara kıyasla daha güçlü ve sportif bir izlenim veriyor.
3
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Aracın önü, yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları keskin çamurluklarla birleşiyor. H şeklindeki ön farlarla görsel bütünlüğü artırmak için H motifli alt ön tasarımın uyumu hedeflenmiş.
4
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Santa Fe'nin iç mekanı genişlik hissi için yatay bir düzende hazırlanmış.
5
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

İkinci ve üçüncü sıradaki koltuklar tamamen katlanabiliyor.
6
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Açıklamaya göre Yeni SUV bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da suni deriden yapılmış.
7
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

Doğal ışıktan ilham alan iç ve dış renklerle canlılık hedeflenmiş.
8
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

9
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

10
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

11
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

12
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

13
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

14
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

15
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

16
Yeni Hyundai Santa Fe

Yeni Hyundai Santa Fe

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