Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan yeni Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı.
1
Yeni Hyundai Santa FeHyundai'den yapılan açıklamaya göre Yeni Santa Fe'nin kutumsu şekli ve farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor.
2
Yeni Hyundai Santa FeYeni SUV, önceki tasarımlara kıyasla daha güçlü ve sportif bir izlenim veriyor.
3
Yeni Hyundai Santa FeAracın önü, yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları keskin çamurluklarla birleşiyor. H şeklindeki ön farlarla görsel bütünlüğü artırmak için H motifli alt ön tasarımın uyumu hedeflenmiş.
4
Yeni Hyundai Santa FeYeni Santa Fe'nin iç mekanı genişlik hissi için yatay bir düzende hazırlanmış.
6