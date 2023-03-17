Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni RX SUV modelini Türkiye'de satışa sundu. Lexus’un yeni modeli RX’in tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

LEXUS RX SATIŞ FİYATI

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı.

Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor.

- 'Satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük'

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni RX’in basın lansmanında yaptığı konuşmada, Lexus markası ve premium pazar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bozkurt, 'Lexus kısa zamanda premium segmentte farklı bir yer edinerek ilk lansmanı gerçekleştirdiğimiz gün ifade ettiğimiz gibi 'lüksün yeni tanımını' yapmayı başardı. Bu iddiamızı premium segmente örnek olan hizmetlerin yanı sıra, her geçen gün genişleyen ve güç kazanan bir ürün gamıyla destekledik.

3 FARKLI VERSİYONLA SATIŞA SUNULUYOR

Geçtiğimiz yıl premium segment yüzde 13 büyürken, biz Lexus olarak otomotiv sektörünün tamamında yaşanan tedarik sorunlarına karşın, satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük.' diye konuştu.

RX’i Türkiye’de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını dile getiren Bozkurt, "Yeni RX, tam hibrit, plug-in hibrit ve ilk kez performans hibrit olmak üzere daha çeşitlendirilmiş üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Bu, mevcut müşterilerin yanı sıra daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmamızı sağlayacak. Diğer taraftan bu çeşitlendirilmiş ürün gamı, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek.' şeklinde konuştu.

170 ADET İÇİN FİYAT SABİTLEME GARANTİSİ

Bozkurt, Yeni RX SUV modelinin 2023 yılı satış adetlerine de değinerek, 'Yeni RX ile ilgili bu yılki hedefimizi, bulunurluk çerçevesinde 335 adet olarak belirledik. Bu aracın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve ön taleplerdeki yoğunluk da bunu gösteriyor. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz.RX’i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek" ifadelerini kullandı.

1 3 MODELİN DAHA LANSMANI YAPILACAK Lexus'un NX ile başlayan ve RX ile devam eden ürün atağının devam ettiğine dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti: Şimdi satışa sunduğumuz RX SUV modelinin yanı sıra 2'si elektrikli olmak üzere 3 modelin daha lansmanını gerçekleştireceğiz. Haziran-temmuz aylarında UX EV ile RZ tam elektrikli SUV modellerini; sonbahar aylarında ise sınıfında bir ilk olacak LM VIP minivan modelini sunmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Sözünü ettiğimiz atak planı çerçevesinde bu yıl için 450 adet, önümüzdeki yıl için en az 1.000 adet ile hedeflerimizi ulaşmayı planlıyoruz.

2 BAYİ ADEDİ 6'YA ÇIKACAK Bozkurt, 'Bu plan çerçevesine mevcut İstanbul ve Ankara showroomlarımızı artık biz değil, bayilerimiz yönetecek. Buna ek olarak bu yıl içerisinde Bursa ve İzmir bayiliklerimiz devreye girecek. 2023 yılında ise Adana ve Antalya bayiliklerimiz açılacak. Böylece ikinci beş yıllık plan kapsamında büyüme planlarıyla paralel olarak bayi adedimizi 6'ya çıkarmış olacağız.' diye konuştu.

3 YENİ LEXUS RX Yeni Lexus RX, E SUV premium segmentinde tam hibrit RX 350h, plug-in hibrit RX 450h+ ve performans hibriti RX 500h modellerinden oluşan üç farklı seçenekle sunuluyor. RX ailesi, tam hibrit RX 350h ile başlıyor. RX 350h, 2,5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güç sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede gerçekleştiriyor.

4 YENİ SÜRÜCÜ MONİTÖRÜ Yeni RX, tüm modellerde standart olarak yer alan Lexus Safety System + kapsamlı güvenlik ve sürücü asistanlarıyla donatıldı. Yeni aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerine sahip Açıklamaya göre Lexus, özellikle uzun yolculuklarda yaşanan sorunların önüne geçmek adına Sürücü Monitörü’nü geliştirdi. Yeni Sürücü Monitörü, sürücünün durumunu sürekli olarak kontrol etmek için direksiyon üzerine yerleştirilmiş kamera kullanıyor. Böylece sürücünün konsantrasyonunu kaybedip kaybetmediğini tespit ediyor. Monitör, otomobilin aktif güvenlik sistemlerine bağlı olarak çalışıyor. Sürücü uyarılara yanıt vermezse hızlanmayı azaltıyor ve aracı kontrollü olarak durduruyor.

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