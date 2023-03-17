Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni RX SUV modelini Türkiye'de satışa sundu. Lexus’un yeni modeli RX’in tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.
LEXUS RX SATIŞ FİYATI
Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı.
Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor.
- 'Satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük'
Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni RX’in basın lansmanında yaptığı konuşmada, Lexus markası ve premium pazar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bozkurt, 'Lexus kısa zamanda premium segmentte farklı bir yer edinerek ilk lansmanı gerçekleştirdiğimiz gün ifade ettiğimiz gibi 'lüksün yeni tanımını' yapmayı başardı. Bu iddiamızı premium segmente örnek olan hizmetlerin yanı sıra, her geçen gün genişleyen ve güç kazanan bir ürün gamıyla destekledik.
3 FARKLI VERSİYONLA SATIŞA SUNULUYOR
Geçtiğimiz yıl premium segment yüzde 13 büyürken, biz Lexus olarak otomotiv sektörünün tamamında yaşanan tedarik sorunlarına karşın, satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük.' diye konuştu.
RX’i Türkiye’de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını dile getiren Bozkurt, "Yeni RX, tam hibrit, plug-in hibrit ve ilk kez performans hibrit olmak üzere daha çeşitlendirilmiş üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Bu, mevcut müşterilerin yanı sıra daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmamızı sağlayacak. Diğer taraftan bu çeşitlendirilmiş ürün gamı, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek.' şeklinde konuştu.
170 ADET İÇİN FİYAT SABİTLEME GARANTİSİ
Bozkurt, Yeni RX SUV modelinin 2023 yılı satış adetlerine de değinerek, 'Yeni RX ile ilgili bu yılki hedefimizi, bulunurluk çerçevesinde 335 adet olarak belirledik. Bu aracın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve ön taleplerdeki yoğunluk da bunu gösteriyor. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz.RX’i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek" ifadelerini kullandı.